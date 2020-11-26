У ЦСКА 1 победа в 10 последних матчах в ЛЕ

ЦСКА не смог обыграть "Фейеноорд" (0:0) в домашнем матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Фото: EPA/ТАСС
"Армейцы" одержали 1 победу в 10 последних играх турнира – над "Эспаньолом" (1:0) в декабре 2019 года. Также подопечные Виктора Гончаренко трижды проиграла и шесть раз сыграла вничью на этом отрезке.

3 декабря ЦСКА предстоит домашний матч против "Вольфсберга" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:55 по Москве.

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Теги: ЦСКА
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