"Армейцы" одержали 1 победу в 10 последних играх турнира – над "Эспаньолом" (1:0) в декабре 2019 года. Также подопечные Виктора Гончаренко трижды проиграла и шесть раз сыграла вничью на этом отрезке.
3 декабря ЦСКА предстоит домашний матч против "Вольфсберга" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:55 по Москве.
У ЦСКА 1 победа в 10 последних матчах в ЛЕ
ЦСКА не смог обыграть "Фейеноорд" (0:0) в домашнем матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Фото: EPA/ТАСС
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