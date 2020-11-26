"Какой-то заколдованный для нас турнир. Вспоминали, когда последний раз дома одерживали победу. Кажется, три года прошло с матча с "Црвеной Звездой" (21 февраля 2018 года ЦСКА дома одержал победу со счетом 1:0 – прим. Rusfootball.info), даже больше.
После удаления соперник уплотняется, а мы больше начали действовать сумбурно, чем активно. Выпустили высоких форвардов, но подач и прострелов было достаточно мало", - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
ЦСКА по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. После 4-х туров "армейцы" с 3-я очками занимают последнее, четвертое место в группе К. Лидером квартета является загребское "Динамо", которое набрало 8 очков. На второй строчке расположился "Фейеноорд" Дика Адвоката, набрав 5 очков, а на третьем месте идет "Вольфсберг", имея в своем активе 4 балла.
Источник: официальный ютуб-канал ПФК ЦСКА
"Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир". Гончаренко - о Лиге Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после ничейного результата в домашнем матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы с "Фейеноордом" (0:0).
Фото: Абель Ф.Рос/ТАСС
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