Гончаренко: Дзагоев и Кучаев готовы сыграть с "Вольфсбергом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о кадровой ситуации накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Воьфсбергом".
Фото: ПФК ЦСКА
"Из тех, ко раньше не играл, готовы Кучаев, Дзагоев и, наверняка, будет готов Фернандес. Все игроки, за исключением Фукса и Карпова", - сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря. Начало - в 20:55 мск.

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Теги: ЦСКА Гончаренко
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