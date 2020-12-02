"Из тех, ко раньше не играл, готовы Кучаев, Дзагоев и, наверняка, будет готов Фернандес. Все игроки, за исключением Фукса и Карпова", - сказал Гончаренко.
Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Гончаренко: Дзагоев и Кучаев готовы сыграть с "Вольфсбергом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о кадровой ситуации накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Воьфсбергом".
Фото: ПФК ЦСКА
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