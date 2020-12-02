"Во-первых, хорошо, что у нас есть моменты, есть достаточное количество ударом, много обостряющих передач, но нам надо немножко видоизменить нашу атаку. Если мы начинаем атаковать однобоко, то тогда у нас есть проблемы. Работаем над тем, чтобы изменить атакующие действия", - сказал Гончаренко.
Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Гончаренко: нам надо изменить атакующие действия
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемы с реализацией в матчах Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!