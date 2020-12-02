Гончаренко: мы все должны задуматься, почему мы столько матче не выигрываем

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах российских команд в еврокубках.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это вполне нормальная обыденная ситуация ощущения давления со стороны болельщиков, прессы, ожидания побед для тренера и футболистов - это та ситуация, с которой они должны справляться каждодневно. Не скажу, что мы думаем о том, сколько матчей мы не выигрывали в еврокубках, но тенденция в целом для всех неприятная. Это тот случай, когда мы все должны задуматься, почему мы столько матче не выигрываем. Если мы посмотрим на рейтинг УЕФА, то мы начинаем проигрывать командам, которые ниже нас и это не очень приятная тенденция, которую мы должны исправить как можно быстрее", - сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря. Начало - в 20:55 мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Гончаренко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гончаренко: Влашич - это пример современного футболиста
Гончаренко: мы все должны задуматься, почему мы столько матче не выигрываем 1
Гончаренко: нам надо изменить атакующие действия
Гончаренко: Дзагоев и Кучаев готовы сыграть с "Вольфсбергом"
Канунников: куда уходили деньги в "Зените"? Это просто безумие 1
Рыбус: мы должны были обыгрывать "Зальцбург" 2
"Краснодар" - "Ренн". Где смотреть матч онлайн 2 декабря 2020
Агент: Евсеев интересен трем клубам РПЛ
Черногорец рассудит ЦСКА и "Вольфсберг"
Быстров: мне вообще непонятны последние приобретения "Краснодара"
Кирьяков: такое неудачное выступление в еврокубках, действительно, повод задуматься 2
Кирьяков: Лига Европы - наш уровень, к которому мы еще должны стремиться 4
Кирьяков: игроки "Локомотива" вышли бороться, но желания проявить характер не наблюдалось 1
«Краснодар» – «Ренн», «Брюгге» – «Зенит». Последние шансы сделать вид, что в евросезоне было что-то хорошее 9
Зенит показал форму на матч с "Брюгге" (фото) 11
Васильев обслужит матч "Спартак" — "Тамбов" и другие судейские назначения 17-го тура РПЛ 3
Червиченко: "Локомотив" в одну калитку проиграл команде из городка, который чуть больше какой-нибудь нашей деревни 9
В РПЛ назвали претендентов на звание тренера месяца в ноябре 1
Нагорных: у "Локомотива" есть шансы в матче с "Баварией" 13
Арустамян объяснил, почему ему жалко фанатов "Спартака" 21
Кикнадзе и Николич не потеряют работу в "Локомотиве" 6
Власов: в еврокубках мы играем так, как нам позволяют соперники
Ловчев — о матче "Локомотива": почему седьмая команда России должна обыгрывать первую команду Австрии? 9
В Буэнос-Айресе нарисовали граффити в честь Марадоны (фото)
"Ренн" потерял игрока перед матчем с "Краснодаром"
Экс-футболист "Краснодара" Перейра продлил контракт с действующим клубом
Гильерме: сам не понимаю, почему сыграли так плохо. Такие ошибки в ЛЧ недопустимы 6
Бубнов: в такой группе "Локомотиву" было сложно рассчитывать на что-то большее 4
Cеменов вернулся к тренировкам в "Ахмате" после болезни (фото)
Роналду стал обладателем премии Golden Foot, опередив Месси, Неймара и Левандовски
Все новости
-