"Это вполне нормальная обыденная ситуация ощущения давления со стороны болельщиков, прессы, ожидания побед для тренера и футболистов - это та ситуация, с которой они должны справляться каждодневно. Не скажу, что мы думаем о том, сколько матчей мы не выигрывали в еврокубках, но тенденция в целом для всех неприятная. Это тот случай, когда мы все должны задуматься, почему мы столько матче не выигрываем. Если мы посмотрим на рейтинг УЕФА, то мы начинаем проигрывать командам, которые ниже нас и это не очень приятная тенденция, которую мы должны исправить как можно быстрее", - сказал Гончаренко.
Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Гончаренко: мы все должны задуматься, почему мы столько матче не выигрываем
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах российских команд в еврокубках.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!