"Я не сторонник того, чтобы ставить цель завоевать любой ценой одно очко. Мы приехали сюда, чтобы получить все три очка, а там уже как получится. Мы будем показывать свои лучшие стороны", - заявил Фельдхофер.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги европы ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря на домашнем стадионе ЦСКА. Стартовый свисток будет дан в 20:55 мск.
В турнирной таблице группы K "Вольфсберг" идет на 3-м месте, набрав 4 очка.
ЦСКА идет на последней позиции в квартете, с активом в 3 набранных очка.
Первый матч между этими командами в Австрии закончился со счетом 1:1.
Источник: Sport24
Главный тренер "Вольфсберга": мы приехали в Москву за тремя очками
Главный тренер "Вольфсберга" Фердинанд Фельдхофер поделился ожиданиями от матча Лиги европы против ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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