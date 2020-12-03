"Может хоть ЦСКА порадует чем-то. Что касается общего выступления "армейцев" в Лиге Европы, то не хватает индивидуального мастерства, особенно в завершающей стадии. Также защитники допускают ошибки, у нас в РПЛ это проходит, а Европе нет. Но, если сравнивать с "Вольфсбергом", у ЦСКА преимущество в организации игры", - сказал Масалитин.
Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится сегодня, 3 декабря. Начало - в 20:00 мск.
"Армейцы" занимают последнее место в группе К, набрав три очка. В активе австрийской команды четыре очка и третье место.
В прошлом туре Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Фейеноордом" - 0:0.
Во время игровой карьеры Масалитин провел за ЦСКА 134 матча и забил 72 мяча. Также защищал цвета "Салюта", СКА Ростов-на-Дону, "Витесса", "Бадахоса", "Сигмы", "Спартака", "Черноморца" и "Терека".
Источник: "Чемпионат"
Масалитин: может хоть ЦСКА порадует чем-то
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы "армейцев" с "Вольфсбергом".
Фото: belpressa.ru
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