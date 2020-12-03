ЦСКА - "Вольфсберг". Кучаев и Чалов в основном составе Объявлены составы ЦСКА и "Вольфсберга" на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Армейцы" занимают последнее место в группе К, набрав три очка. В активе австрийской команды четыре очка и третье место.Матч начнется в 20:55 мск. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:35 Опубликовал: Соловей Павел Теги: ЦСКА Вольфсберг Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 100 1 2 3 4 5