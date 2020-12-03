За последние 11 матчей в этом турнире у "армейцев" 1 победа – над "Эспаньолом" в 6-м туре групповой стадии в прошлом сезоне.
Также за два последних розыгрыша Лиги Европы у красно-синих 5 ничьих и 5 поражений.
ЦСКА после поражения от "Вольфсберга" потерял шансы на участие в весенней стадии ЛЕ.
ЦСКА выиграл 1 из последних 11 матчей в ЛЕ
ЦСКА на своем поле уступил "Вольфсбергу" (0:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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