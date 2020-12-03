Гончаренко: ни одного гола в 3-х домашних матча ЛЕ - это катастрофа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с "Вольфсбергом" (0:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Фото: ПФК ЦСКА

"Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней нашей серии в Лиге Европы. Все-таки, если ты в 3-х домашним матчах не забиваешь ни одного гола, это какая-то катастрофа. Нам казалось, что мы были чуть сильнее лучше соперника, а по факту мы не были лучше никого. Одно дело создавать моменты, другое - их реализовать", - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.