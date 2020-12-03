Гончаренко: ни одного гола в 3-х домашних матча ЛЕ - это катастрофа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с "Вольфсбергом" (0:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней нашей серии в Лиге Европы. Все-таки, если ты в 3-х домашним матчах не забиваешь ни одного гола, это какая-то катастрофа. Нам казалось, что мы были чуть сильнее лучше соперника, а по факту мы не были лучше никого. Одно дело создавать моменты, другое - их реализовать", - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Гончаренко ЦСКА Вольфсберг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Наполи" не смог обыграть "АЗ", "Байер" победил "Ниццу"
"Арсенал" разгромил "Рапид", "Рома" обыграла "Янг Бойз"
Мостовой - о матче ЦСКА с "Вольфсбергом": уже австрийцы учат нас, как играть в футбол
Губерниев - о ЦСКА: когда-нибудь дождемся отставки? 3
Гончаренко прокомментировал слабую игру Чалова и Гайча 3
Гончаренко: ни одного гола в 3-х домашних матча ЛЕ - это катастрофа 7
ЦСКА выиграл 1 из последних 11 матчей в ЛЕ
Порадовались и хватит. ЦСКА напомнил, что Лига Европы – тоже не наш турнир 1
ЛАСК сенсационно сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и другие результаты Лиги Европы 1
"Заря" обыграла "Лестер", "Брага" оказалась сильнее АЕКа Карреры
ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и потерял шансы на выход из группы 62
Данни: Вендел скоро раскроется в России, вот увидите 1
"Аталанта" Миранчука объявила лучшего игрока команды в ноябре 3
Бывший игрок "Рубина" может возглавить сборную Сербии
"Барселона" и Дембеле ведут переговоры о продлении контракта
Генич: после Семака в "Зенит" лишь Черчесов может прийти из россиян. Иначе нужен топ-иностранец 36
Данни: "Зениту" не хватило Дзюбы в матче с "Брюгге" 2
Источник: Тедеско с энтузиазмом воспринял информацию о скором уходе Газизова 18
Уткин: "Зенит" на правильном пути. Нужно просто разогнать к хренам эту школу, дублеров в мешок и в Неву в прорубь 34
Головин опубликовал фото с первой тренировки после травмы
Полуфиналы Лиги Наций. Бельгия сыграет с Францией, а Испания - с Италией 1
ЦСКА - "Вольфсберг". Кучаев и Чалов в основном составе 5
Смолов перенес операцию 1
Зе Луиш будет прооперирован 5
Масалитин: может хоть ЦСКА порадует чем-то 6
"Краснодар" - "Ротор". Произошли замены арбитров 1
Игрок "Астаны" перейдет в клуб РПЛ 4
Классон: счастлив первой победе "Краснодара" в Лиге чемпионов
"Барселона" и Дембеле начали переговоры по новому контракту
Агент: Федун и Газизов просто не сработались. Такое бывает 12
Все новости
-