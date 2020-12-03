"Интересно, мы хоть когда-нибудь дождёмся отставки? Массажиста какого или водителя автобуса? Или всё хорошо, прекрасная маркиза?" — написал Губерниев.
Напомним, что поражение от австрийцев не позволяет красно-синим рассчитывать на попадание в плей-офф Лиги Европы. За 3 домашних еврокубковых матча в этом сезоне ЦСКА не забил ни одного мяча.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Губерниев - о ЦСКА: когда-нибудь дождемся отставки?
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался после поражения ЦСКА от "Вольфсберга" (0:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!