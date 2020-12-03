"Матч ЦСКА — "Вольфсберг" — это кошмар. Не ожидал, что мы будем проигрывать команде из Австрии. Тем более той, которая там на седьмом месте идет. Позавчера еще в Лиге чемпионов клуб из Австрии нам одно место начистил (речь идет о матче "Локомотив" - "Зальцбург", в котором российская команда проиграла со счетом 3:1, прим. Rusfootball.info), так что получается, что уже австрийцы учат нас, как играть в футбол", - приводит слова Мостового Sport24.
Напомним, что по итогам 5-и туров Лиги Европы ЦСКА занимает 4-е место в группе К, где его соперниками помимо "Вольфсберга" являются "Фейеноорд" и загребское "Динамо". "Армейцы" больше не имеют шансов на попадание в плей-офф.
Мостовой - о матче ЦСКА с "Вольфсбергом": уже австрийцы учат нас, как играть в футбол
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении ЦСКА от "Вольфсберга" (0:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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