- Понимают ли сейчас футболисты меня, мои идеи и наработки? Мы хорошо понимаем, что делаем, но не хватает следующего шага. Не могу сказать, что игроки меня не понимают, начальные ступени идут хорошо, а затем случаются провальные действия, - передает слова Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.
ЦСКА проиграл домашний матч 5 тура группы K Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга" со счетом 0:1. Красно-синие владели мячом 57% игрового времени и нанесли 15 ударов по воротам соперника, 4 из которых в створ. Единственный гол был забит на 22 минуте игры хорватским нападающим "Вольфсберга" Дарио Визингером, дальний удар которого не успел накрыть полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
Гончаренко: игроки меня понимают, но затем случаются провальные действия
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в проигранном матче 5 тура ЛЕ против "Вольфсберга" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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