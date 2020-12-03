- Если коротко - отмучились. Со стороны складывается такое впечатление, что ЦСКА и "Зенит" выбрали из двух фронтов один, и это внутренний чемпионат. Обе команды являются лидерами в РПЛ, решили бросить свои силы туда. Решающие матчи так не играют в эмоциональном плане. Ни одной желтой карточки - показатель желания ЦСКА, - сказал Писарев в эфире телеканала "МатчТВ".
Московский ЦСКА в домашней встрече 5 тура группового этапа Лиги Европы проиграл австрийскому "Вольфсбергу" (0:1) и утратил все шансы на выход в 1/16 финала. По ходу матча "армейцы" нанесли 15 ударов по воротам противника (4 в створ) и владели мячом 57% времени, но забить так и не смогли. Красно-синие нарушили правила 10 раз и не получили ни одного предупреждения, в то время как гости сфолили 12 раз и заработали 3 желтые карточки. Днем ранее "Зенит" уступил на выезде "Брюгге" со счетом 0:3 и потерял шансы на выход в евровесну из группы Лиги чемпионов. В РПЛ оба клуба находятся в лидирующей тройке с 32 очками, столько же баллов у московского "Спартака".
Писарев: впечатление, что ЦСКА и "Зенит" из двух фронтов выбрали внутренний чемпионат
Экс-форвард "Спартака" Николай Писарев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках после поражения ЦСКА от австрийского "Вольфсберга" (0:1) в Лиге Европы.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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