- Конечно, мы разочарованы. У меня нет ответа на вопрос, почему, создав так много моментов во всех матчах, в том числе и сегодня вечером, мы оказались на последнем месте группы с таким количеством голов. В любом случае, мы должны двигаться вперед и стать лучше в следующем сезоне, - передает слова Магнуссона пресс-служба УЕФА.
ЦСКА в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы проиграл на своем стадионе со счетом 0:1 австрийскому "Вольфсбергу". Красно-синие набрали в 5 матчах только 3 очка и занимают текущее последнее место в группе K, утратив все шансы на продолжение борьбы в весенних стадиях турнира. На счету "Фейеноорда" из Роттердама 5 очков, "Вольфсберг" набрал 7 баллов, "Динамо" Загреб - 11.
Защитник ЦСКА Магнуссон: мы разочарованы. Так много моментов во всех матчах - и последнее место в группе
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от выступления своей команды в Лиге Европы.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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