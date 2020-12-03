- Можно ли назвать трансфер Гайча провальным? Три месяца пребывания нападающего - это не катастрофа. Мы для себя решили, что Гайчу нужен месяц полноценной подготовки. Поэтому я бы не стал так категорически высказываться. А что касается Чалова, то у него проблема в его открывании, - цитирует Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.
3 декабря 2020 года ЦСКА на своем поле уступил австрийскому "Вольфсбергу" в решающем матче 5 тура Лиги Европы со счетом 0:1. Российский нападающий Федор Чалов вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм, на его счету 3 удара по воротам соперника, 1 из которых пришелся в створ. Аргентинский форвард Адольфо Гайч заменил Чалова в перерыве матча и в течение всего второго тайма ни разу не пробил по воротам, сделав 1 ключевую передачу.
Гончаренко: проблема Чалова - в открывании, Гайчу нужен месяц полноценной подготовки
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своих нападающих в матче против "Вольфсберга" (0:1).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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