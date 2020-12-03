- Неизвестно, насколько Гончаренко пользуется доверием у руководства клуба. Возможно, будут что-то менять, поднимать тренерский вопрос, потому что команда показывает футбол из разряда "вроде что-то есть, а вроде ничего и нет". Концовка атаки вообще слабенькая, если Влашич ничего не сотворит, то не будет и остроты. В созидании и завершении большие проблемы, - передает слова Масалитина РИА Новости.
В матче 5 тура группового раунда Лиги Европы ЦСКА уступил на своем поле австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1 и лишился всех шансов на выход в 1/16 финала турнира. 57 процентов владения мячом, 15 ударов по воротам (4 из них в створ) и 5 угловых не привели к забитому мячу в ворота австрийского клуба. Набрав только 3 очка по итогам 5 туров, ЦСКА утратил возможность подняться на второе место в группе Лиги Европы, необходимое для выхода в весеннюю стадию 1/16 финала.
Масалитин: возможно, ЦСКА будет поднимать тренерский вопрос
Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступление своего бывшего клуба в Лиге Европы.
Фото: Владимир Юрченко
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