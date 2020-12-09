- Неважно, что игра ничего не решает для обеих команд. Мы постараемся одержать победу, нам их не хватает, особенно в Лиге Европы. Мне будет приятно сыграть в Хорватии. Всегда мечтал, если уеду в зарубежный клуб, сыграть с хорватской командой здесь, и вот одна моя мечта сбылась, - передает слова Бистровича пресс-служба УЕФА.
В матче 6 тура Лиги Европы ЦСКА сыграет в гостях против хорватского "Динамо" из Загреба. После пяти сыгранных туров на счету красно-синих 3 очка, "армейцы" ни разу не смогли выиграть и находятся на четвертой позиции, утратив все шансы на выход из группы. Встреча первого круга между ЦСКА и "Динамо" Загреб в Москве завершилась вничью 0:0 при большом игровом перевесе команды Виктора Гончаренко.
Бистрович: неважно, что игра с "Динамо" ничего не решает - нам не хватает побед
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своих ожиданиях от выездного матча 6 тура Лиги Европы против загребского "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
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