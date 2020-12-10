В части турнирной борьбы для участников матча все уже ясно - динамовцы Загреба (11 очков) останутся первыми при любом исходе игры с ЦСКА, в то время как красно-синие со своими 3 очками могут побороться только за третье место без перспективы выйти в евровесну. Такой вариант возможен, если "армейцы" обыграют хорватский клуб в гостях, в то время как нидерландский "Фейеноорд", набравший 5 очков, проиграет в Австрии "Вольфсбергу".
Но даже если и не вести речь о борьбе за третье место - оставаться вовсе без единой победы ЦСКА, "посеянному" в группу Лиги Европы из первой корзины, наверняка не хочется. Тем более, что в матче первого круга между этими командами красно-синие владели огромным преимуществом и были гораздо ближе к победе. Однако можно быть уверенным, что и "Динамо" Загреб не станет просто так отдавать гостям 3 очка на своем поле.
Где смотреть матч онлайн?
Игру покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Динамо" З - ЦСКА онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 23:00 МСК 10.12.2020
"Динамо" Загреб - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 10 декабря 2020
В заключительном матче группового турнира Лиги Европы московский ЦСКА сыграет в гостях с загребским "Динамо".
Фото: AFP
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