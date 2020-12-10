"ЦСКА свою судьбу предрешил заранее. Надо было умудриться в такой группе еще до последнего тура лишить себя шансов на выход в плей-офф. Но когда не забиваешь ни одного мяча в трех домашних матчах, о чем вообще можно говорить.
Не думаю, что в Загребе мы увидим лучший состав ЦСКА. Конец отрезка, сил уже не так много, а они будут нужны в других встречах", - сказал Титов.
Московский ЦСКА сегодня вечером проведет матч с загребским "Динамо". Игра 6-го тура группового этапа Лиги Европы не имеет значения для обеих команд.
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. После 5-ти матчей команда Гончаренко набрала 3 очка и занимает 4-е место. У "Динамо" 11 очков после пяти туров. Хорватская команда досрочно заняла первое место в группе К.
Матч в Загребе начнется в 23:00 мск.
Источник: РБ-Спорт
Титов: надо же было ЦСКА в такой группе Лиги Европы умудриться лишиться шансов за тур до конца
Бывший игрок сборной России Егор Титов прокомментировал выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Фото: EPA/ТАСС
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