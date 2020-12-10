"Понятно, что игра ни на что не влияет, но биться надо, в первую очередь, за клуб и за престиж. Любая игра важна, даже если она не имеет никакого турнирного значения. Помимо очков, есть клуб и самолюбие. Нельзя выходить без настроя, тем более за такую команду как ЦСКА.
Верю в победу, надо же хотя бы один раз победить", - сказал Рахимич.
Московский ЦСКА сегодня проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо". "Армейцы" уже не имеют шансов на выход в еврокубковую весну. У москвичей 3 очка после 5-ти туров групповой стадии и последнее место в квартете.
"Динамо" набрало 11 очков в пяти матчах, не пропустив ни одного мяча. Хорватский клуб за тур до конца группового этапа выиграл группу K.
Матч в Загребе начнется в 23:00 мск.
Источник: "СЭ"
Рахимич - о матче ЦСКА в Лиге Европы: "армейцам", в первую очередь, нужно бороться за престиж клуба
Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от матча ЦСКА в 6-м туре Лиги Европы.
Фото: ТАСС
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