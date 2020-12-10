- "Армейцам" не хватает сбалансированности, необходимой для успешного выступления в еврокубках. Впереди вся надежда на талант Влашича, но этого недостаточно для достижения результата, а сзади постоянные ошибки, - передает слова Бубнова Sportbox.
Уступив хорватскому "Динамо" из Загреба (1:3) в матче 6 тура Лиги Европы, ЦСКА занял в группе последнее четвертое место, набрав 3 очка и не выиграв ни одной встречи. В 6 играх группового турнира ЛЕ красно-синие забили только 3 гола, при этом ни разу не смогли отличиться на своем поле.
Бубнов: у ЦСКА впереди вся надежда на талант Влашича, но этого недостаточно для результата
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в Лиге Европы после поражения от загребского "Динамо" (1:3).
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!