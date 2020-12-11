"Неожиданно, что так сложилось. ЦСКА выглядел легко и хорошо комбинировал в осенней части чемпионата России. Казалось, что все у них будет удачно. Где-то, может, и состав был не тот, где-то усталость, но в целом "армейцы" не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках", - сказал Аршавин.
Также он отметил, что ЦСКА принес встречу с загребским "Динамо" в жертву, чтобы лучше выступить в предстоящей игре чемпионата России.
Напомним, что, проиграв "Динамо", "армейцы" завершили выступления в Лиге Европы на четвертой строчке турнирной таблицы группы K (3 очка). Загребская команда заняла первое место (14 баллов).
Источник: Матч ТВ
Аршавин: в целом ЦСКА не выбился из общих результатов наших команд в еврокубках
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о поражении ЦСКА в игре шестого тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо" (1:3).
Фото: "Зенит"
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