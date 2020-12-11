Накануне "армейцы" проиграли загребскому "Динамо" во встрече заключительного тура группового раунда Лиги Европы (1:3). ЦСКА завершил выступления в турнире без побед. Набрав три очка, москвичи заняли последнее место в турнирной таблице своей группы.
"Сложно объяснить, почему ЦСКА так выступил. Думаю, это отголоски уровня нашего чемпионата, который становится все ниже и ниже. Если один из ведущих клубов чемпионата России не может обыграть соперников в такой группе, при всем уважении к соперникам, то это очень грустно и даже можно считать катастрофой", - сказал Юран.
Отметим, что загребское "Динамо" стало победителем группы K, набрав 14 очков. Также из этой группы в плей-офф ЛЕ отправился "Вольфсберг" (10 очков).
Источник: Матч ТВ
Юран – о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: это отголоски уровня нашего чемпионата
Наставник "СКА-Хабаровска" Сергей Юран поделился мнением о выступлении ЦСКА в Лиге Европы.
Фото: ЦСКА
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