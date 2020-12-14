"В последние годы "Динамо" ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов прошлого сезона они набрали пять очков в группе с "Манчестер Сити", "Шахтёром" и "Аталантой", а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждёт сложное и интересное противостояние", - сказал Мусаев.
По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" получил в соперники загребское "Динамо".
Первый матч должен состояться в Краснодаре 18 февраля, ответная встреча пройдет в Загребе 25 февраля.
"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов. Команда Мусаев набрала 5 очков в квартете с "Ренном", "Севильей" и "Челси".
Загребское "Динамо" заняло первое место в группе K Лиги Европы. Отметим, что на групповой стадии хорватский клуб уже играл с командой из России - с ЦСКА. В Москве была ничья 0:0, в Загребе "Динамо" победило со счетом 3:1.
Источник: пресс-служба ФК "Краснодар"
Мусаев: "Краснодар" ждет сложное и интересное противостояние с загребским "Динамо"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "быкам" досталось загребское "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!