"Честно говоря, мы не слишком много анализировали "Краснодар" и не думали о них. Если честно, смотрел пару краснодарских игр, знаю Вандерсона и Кабеллу, есть ещё опытный Маркус Берг. Адские игроки, но и вся остальная команда находится на высоком уровне", - сказал Франьич.
По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы соперником загребского "Динамо" станет российский "Краснодар". Первая игра пройдет в Краснодаре 18 февраля, ответная - в Загребе 25 февраля.
На групповом этапе Лиги Европы хорватский клуб уже играл против команды из России. В двух матчах с московским ЦСКА чемпион Хорватии набрал 4 очка (0:0, 3:1).
"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов.
Источник: 24sata.hr
Игрок загребского "Динамо" Франьич: из "Краснодара" знаю Вандерсона и Кабеллу
Полузащитник загребского "Динамо" Бартол Франьич поделился эмоциями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: "Динамо" Загреб
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