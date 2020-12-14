"Я говорил игрокам, что нам выпадет "Краснодар". Неплохой жребий, будем ждать матчей. "Краснодар" занял третье место в группе Лиги чемпионов, их нужно уважать. "Динамо" может и должно играть лучше, чем в группе", - сказал Мамич.
По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы загребское "Динамо" сыграет против "Краснодара". Первая игра пройдет в Краснодаре 18 февраля, ответный матч должен состояться в Загребе 25 февраля.
"Динамо" из Загреба уже встречалось на групповом этапе с командой из России - московским ЦСКА. В Москве игра закончилась со счетом 0:0, в Хорватии "Динамо" победило со счетом 3:1.
"Краснодар" попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов.
Источник: Jutarnji List
Главный тренер загребского "Динамо" Мамич: я говорил игрокам, что нам выпадет "Краснодар"
Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой хорватский клуб сыграет с "Краснодаром".
Фото: "Getty Images"
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