"У нашей команды практически не было опыта выступления в еврокубках, поэтому ребятам было непросто. Хотя они и были фаворитами, но не справились с этим статусом и уступили. Я надеюсь, а впрочем уверен, что мы извлекли урок из этого поражения, и когда в следующий раз будем в еврокубках, чего мы очень ждём, сможем выступить лучше", - заявил Бувач.
В матче второго отборочного раунда Лиги Европы московское "Динамо" уступило на выезде тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2. Это поражение стало одной из причин увольнения Кирилла Новикова с поста главного тренера "Динамо". На его место пришел немецкий специалист Сандро Шварц.
"Динамо" после 19-ти туров делит 6-7 место с "Краснодаром". У москвичей набрано 30 очков. В последнем матче этого года "бело-голубые" уступили "Сочи" со счетом 0:2.
Источник: "СЭ"
"У команды практически не было опыта игры в еврокубках". Бувач - о вылете "Динамо" из Лиги Европы
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач прокомментировал поражение команды в квалификации Лиги Европы от тбилисского "Локомотива" (1:2).
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!