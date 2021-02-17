"Мы с большим уважением относимся к "Краснодару", это очень авторитетная и хорошая команда, мы очень рады начать европейский сезон. Надеемся, что завтра мы покажем хорошую игру и добьемся нужного результата.
Мечтал ли я о встрече с "Краснодаром"? Не то, чтобы я хотел встретиться именно с этой командой . Мы очень уважаем "Краснодар" и хотели посетить Россию, тем более после удачного визита в Москву. И сейчас мы желаем пройти дальше", - заявил Мамич.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и загребским "Динамо" пройдет 18 февраля на домашнем стадионе "быков". Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Ответная игра пройдет в Хорватии 25 февраля и начнется в 23:00 мск.
"Краснодар" вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов с "Челси", "Севильей" и "Ренном". Команда Мусаева набрала 5 очков в шести матчах.
"Динамо" стало победителем группы Лиги Европы с "Вольфсбергом", "Фейеноордом" и ЦСКА. У загребской команды было 14 очков в шести встречах. С армейской командой хорватский клуб сыграл вничью в Москве (0:0) и обыграл ЦСКА дома (3:1).
Источник: Sport24
Наставник загребского "Динамо" Мамич: мы уважаем "Краснодар", это авторитетная команда
Главный тренер "Динамо" Загреб Зоран Мамич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала против "Краснодара".
Фото: "Getty Images"
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