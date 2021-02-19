- Думаю, шансов на итоговый успех у "Краснодара" нет. Еще по матчам с ЦСКА в группе было видно, что "Динамо" - команда хорошего уровня, сбалансированная и с индивидуально сильными исполнителями. Первый поединок плей-офф только закрепил впечатление. Загреб лучше сбалансирован, чем "Краснодар", у него нет столь ярко выраженных слабых мест, надежнее оборона, а главное - лучше налажен баланс. "Краснодар" не сдастся, но не верю, что выиграет, - передает слова Бубнова Sportbox.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и загребским "Динамо" прошел 18 февраля в Краснодаре и завершился победой хорватского клуба со счетом 3:2. На 15 минуте матча счет открыл форвард гостей Бруно Петкович, но на 28 минуте нападающий "быков" Маркус Берг восстановил равновесие. Через 9 минут после перерыва Петкович оформил дубль, еще через 15 минут полузащитник Виктор Классон с подачи Берга вновь сравнял счет. Победный гол на 75 минуте матча забил нападающий гостей Ияи Атьемвен.
Бубнов дал прогноз на ответный матч "Краснодара" против загребского "Динамо"
Экс-футболист и телеэксперт Александр Бубнов высказал мнение об ответной игре 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" Загреб и "Краснодаром".
Фото: AFP
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