В частности, Ловчев заявил, что наставник "Краснодара" Мурад Мусаев хочет, чтобы в его команде играли выдающиеся футболисты, однако вынужден обходиться теми, кто есть.
"Мусаев играет в тот же футбол, что и предыдущие тренеры "Краснодара". Молодые тренеры — он, Парфенов и другие — хотят, чтобы у них играли великие. Ну выходит, как пела Апина: "Я его слепила из того, что было", - сказал Ловчев.
Отметим, что накануне "Краснодар" выбыл из Лиги Европы, уступив загребскому "Динамо" на выезде со счетом 0:1. Первый матч тоже завершился победой хорватского коллектива - 3:2.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: Мусаев хочет, чтобы в "Краснодаре" играли великие, но получается "я его слепила из того, что было"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы.
Фото: РИА Новости
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