Быстров заявил, что "Краснодар" хорошо играет, когда для них все складывается удачно, когда команда действует первым номером. По его словам, как только "быки" сталкиваются со сложностями, игра команды рушится. Также Быстров отметил, что тренерский штаб "Краснодара" не сумел должным образом настроить игроков на второй матч.
"Мы слышали, что они изменили подготовку, нагрузки увеличили, но мы так и не увидели свежего "Краснодара". На одну игру можно же было собраться, но ни один матч с загребским "Динамо" не показал, что у команды есть свежесть и готовность. "Краснодар" играет легко, когда у них все удачно складывается, когда они действуют первым номером. А как только они сталкиваются с трудностями, так сразу все рушится. Главная проблема, что тренеры не смогли настроить команду на второй матч", - сказал Быстров.
Напомним, что накануне "Краснодар" уступил загребскому "Динамо" в гостях с минимальным счетом в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы и выбыл из турнира. В первом матче также победило "Динамо" - 3:2.
Источник: Sport24
Быстров - о вылете "Краснодара" из Лиги Европы: команда сразу рушится, как только сталкивается с трудностями
Экс-игрок "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения в ответном матче 1/16 финала турнира с загребским "Динамо".
Фото: "Краснодар"
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