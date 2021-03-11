«Манчестер Юнайтед» и «Милан» оставили разборки на потом, на «Олд Траффорде» не хватало Ибрагимовича

«Милан» в нынешнем сезоне долгое время лидировал в Серии А, а сейчас стал главным преследователем «Интера». Похожая (с некоторыми оговорками) и ситуация у «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в своём чемпионате также занимают второе место и тоже отстают лишь от ещё одной команды из своего же города. Только тут разница заключается в огромном отрыве «Манчестер Сити», который, по всей видимости, уже не отыграть. У «Милана» с «Интером» дуэль получается куда более напряжённой.
Конечно, Лига Европы для обоих клубов не является приоритетом. «Милану» очень важно вернуться в Лиге чемпионов, где он не был с сезона-2013/2014. «Манчестер Юнайтед» также ведёт борьбу за топ-4 (если, конечно, «Манчестер Сити» вдруг не посыпется, воскресив чемпионскую гонку). Пусть «МЮ» сейчас и второй, но плотность в таблице очень высокая, поэтому подопечным Уле-Гуннара Сульшера тоже нужно думать о внутреннем первенстве.
В общем-то, норвежский тренер «Юнайтед» четко показал, что для него Лига Европы — турнир престижный, но второстепенный. Так, он дал отдохнуть Люку Шоу, одному из главных креативщиков команды, а также оставил в запасе Линделёфа. Кроме того, передышку получил и Фред, которого заменил Неманья Матич. Добавим сюда ещё и серьёзные кадровые проблемы «МЮ»: на матч с «Миланом» не смогли выйти травмированные Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Донни ван де Бек и Эдинсон Кавани.
Впрочем, «Милан» тоже предстал в составе, далёком от оптимального. Из-за травм вылетели Златан Ибрагимович, Марио Манджуки, Хакан Чалханоглу, Анте Ребич и Исмаэль Беннасер. Учитывая ограниченную скамейку запасных, потери «Милана» выглядели даже более внушительными, чем манчестерские.
0:0 вместо 0:2
Несмотря на сложности с составом, именно «Милан» выиграл дебютный отрезок. «Россонери» с первых минут взялись за дело, чем, по всей видимости, несколько ошарашили «Манчестер Юнайтед». Уже на первых минутах хозяев заставил капитулировать Рафаэль Леау, реализовавший выход один на один. Но повтор показал, что форвард «Милана» находился в офсайде.
Звоночек хозяева не услышали. И на 11-й минуте Франк Кессье здорово пробил от линии штрафной, отправив мяч в дальний угол. Впрочем, взятие ворот судья вновь отменил. На этот раз ивуариец слегка дотронулся до мяча рукой. Пожалуй, это касание не дало никакого преимущества Кессье, но, в соответствии с правилами, гол был справедливо отменён.
Вообще, первый тайм получился откровенно скучным. Команды не слишком стремились играть в открытый футбол, словно соглашаясь на безголевую ничью. Постепенно «МЮ» удалось перехватить инициативу и на 37-й минуте англичане должны были открыть счёт. После углового Бруну Фернандеш мастерски подрезал мяч головой в дальний угол, куда уже на всех парах летел Магуайер. Но капитан «Манчестер Юнайтед» умудрился с полуметра попасть в штангу. К слову, вполне вероятно, мяч после удара Бруну и так бы оказался в воротах.
Баскетбольный гол Диалло
В перерыве Сульшер произвёл замену. Антони Марсьяль, получивший небольшое повреждение, остался отдыхать, а его заменил новичок команды Амад Диалло. 18-летний ивуариец пока преимущественно играет за молодёжку «МЮ», а к матчам основы подпускается лишь по большим праздникам. Но именно он стал автором самого яркого момента матча. На 50-й минуте Диалло рванул за спины защитникам, а Бруну Фернандеш выполнил отличный навес. В итоге ивуариец подпрыгнул и пробил головой, развернувшись в воздухе. Получилось что-то из баскетбола. Мяч по дуге перелетел через руки Доннаруммы и влетел в сетку!
После этого «Манчестер Юнайтед» уже словно решил ограничиться минимальным преимуществом. Хозяева практически не шли в атаку, а за весь второй тайм нанесли лишь три удара по воротам соперника. Куда активнее себя вёл «Милан», который бросился отыгрываться. Гости пробили по воротам 12 раз, но, справедливости ради, действительно острых моментов у ворот Хендерсона практически не было. Тем не менее, гости сумели уйти от поражения уже в компенсированное время. «Милан» забил после углового: Симон Кьер освободился от опеки и пробил головой, голкипер «МЮ» дотянулся до мяча, но свою команду не спас.
Таким образом, команды оставили выяснение отношений на следующую неделю. Первая часть двухматчевого противостояния получилась пресной. И, конечно, в этой битве очень не хватало Златана Ибрагимовича и других звёзд. С этими составами тренеры больше думали о том, как бы не провалить первый матч.
Фото: Bleacher Report, "Манчестер Юнайтед", Reuters