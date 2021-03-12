- Дальше уже падать некуда, такое сейчас ощущение. Все зависит от выступления наших команд. Шансы подняться тоже есть. Если брать составы команд, то в наших клубах есть игроки настоящего международного класса. Значит, надо ставить речь о подготовке. Как тренируешься, так и играешь. Надо искать вот здесь проблемы, - передает слова Колоскова "Чемпионат".
Российские клубы в евросезоне 2020/2021 установили антирекорд по количеству набранных баллов за все время действия их нынешней системы начисления, введенной в первой половине нулевых годов - 4.333 балла. Предыдущий антирекорд был установлен в предыдущем сезоне и составил 4.666 балла. После победы "Аякса" над "Янг Бойз" (3:0) в 1/8 финала Лиги Европы 11 марта Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов, набрав 38.4 балла, в то время как в нашей копилке за 5 сезонов 38.382 балла. Теперь наша страна находится на восьмой строчке.
Колосков - о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА: дальше падать уже некуда
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА, в которой Россия опустилась на восьмую строчку.
Фото: ТАСС
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