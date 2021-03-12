Колосков - о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА: дальше падать уже некуда

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА, в которой Россия опустилась на восьмую строчку.

Фото: ТАСС