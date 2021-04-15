Эмери – об играх с "Арсеналом": я привык встречаться с бывшими командами

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы.
Фото: ФК "Вильярреал"
– Я привык встречаться с бывшими командами, поэтому игра с "Арсеналом", для меня не новость. Мы смиренно и ответственно отнесемся к этому. Это шанс вывести "Вильярреал" на вершину европейского футбола. Ключевым моментом для нас является получение удовольствия от того, что мы делали до сих пор, – заявил Эмери в интервью для пресс-службы УЕФА.

В 1/2 финала "Вильярреал" сыграет с лондонским "Арсеналом". Первый матч состоится 29 апреля в 22:00 по московскому времени.

Испанский клуб одержал победу в двухматчевом противостоянии с загребским "Динамо" с общим счетом 3:1. Ответная встреча команд проходила на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и завершилась победой "желтой субмарины" со счетом 2:1. Голами в матче отметились нападающие Пако Алькасер, Жерар Морено и Мислав Оршич.

Эмери в шестой раз вывел свою команды в полуфинал Лиги Европы. Ранее ему удавалось сделать это с "Валенсией", "Севильей" и "Арсеналом".

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Теги: Вильярреал Эмери Арсенал
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