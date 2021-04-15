– Это большое разочарование. Лучшая команда по итогам противостояния выбыла из турнира. Команда, которая доминировала в обоих матчах. Жаль. Как и на прошлой неделе, мы создали уйму моментов, но реализация подвела, – заявил тен Хаг в интервью для пресс-службы УЕФА.
В первом матче четвертьфинального противостояния с "Ромой" амстердамский клуб уступил со счетом 1:2. В ответной встрече команды сыграли вничью, забив по одному голу.
В полуфинале римляне встретятся с "Манчестер Юнайтед". В параллельном матче лондонский "Арсенал" померяется силами с "Вильярреалом". Первые игры 1/2 финала пройдут 29 апреля в 22:00 по московскому времени.
Тен Хаг: лучшая команды выбыла из турнира
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.
Фото: ФК "Аякс"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!