Стали известны претенденты на звание Игрока недели в Лиге Европы

? Помоги нам выбрать Игрока недели!— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 15, 2021
?? Букайо Сака
?? Эдин Джеко
?? Жерар Морено
?? Арон Уан-Биссака
Голосуй! ??? @hankookreifen | #UELPOTW | #ЛигаЕвропы
Среди кандидатов на награду нападающий "Ромы" Эдин Джеко, форвард "Вильярреала" Жерар Морено, вингер "Арсенала" Букайо Сака и защитник "Манчестер Юнайтед" Арон Уан-Биссака.
Напомним, накануне прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы. По их итогам в следующую стадию турнира вышли команды, которые представляют номинанты.
"Арсенал" победил на выезде "Славию" со счетом 4:0, "Рома" сыграла вничью с "Аяксом" (1:1), "Манчестер Юнайтед" одержали викторию в матче с "Гранадой" (2:0), а "Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" (2:1).
Полуфинальные матчи стартуют 29 апреля в 22:00 по московскому времени.