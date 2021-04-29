Пепе назвал Лигу Европы самым важным турниром для "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Николя Пепе высказался о перспективах команды в Лиге Европы после поражения от "Вильярреала" (1:2).
Фото: Getty Images
– Мы смогли забить на выезде, что немаловажно. Впереди домашний матч. Мы верим. У нас был шанс в концовке сделать счет 2:2. Придется выложиться дома, и мы к этому готовы. Этот турнир — самый важный для нас, – заявил Пепе в интервью для French TV.

Первый матч полуфинального противостояния "Арсенала" и "Вильярреала" завершился победой испанского клуба со счетом 2:1. В составе "желтой субмарины" голами отметились полузащитник Ману Тригерос и защитник Рауль Альбиоль. Единственный мяч "канониров" забил Пепе на 73-й минуте. Обе команды доигрывали матч вдесятером после удалений хавбеков Дани Сьоса и Этьена Капу.

Ответная игра пройдет 6 мая на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Теги: Пепе Арсенал Лондон Вильярреал
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