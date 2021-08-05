"Очень интенсивная игра, высокие скорости, мокрое поле. Хороший матч со взаимными шансами. Две вынужденные замены в первом тайме осложняют потенциал будущих замен, потому что оставался только один временной слот. Мы его максимально оттягивали, не имели возможность усилить игру. Результат, который оставляет обеим командам шансы", - передаёт слова Слуцкого "Чемпионат".
Командам не удалось поразить ворота соперника. Игра завершилась со счётом 0:0.
По ходу первого тайма "Рубин" потерял двух игроков из-за травм. Сначала поле был вынужден покинуть Александр Зуев. Через некоторое время замену попросил Олег Шатов.
Ответная встреча состоится в Казани. Матч пройдёт 12 августа на домашнем стадионе "Рубина" "Ак Барс Арена".
Слуцкий – о проблеме с экипировкой: наша форма рассчитана на кислотный дождь, а здесь он чистый
"Рубин" и "Ракув" не смогли забить в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций
"Сегодня у нас не все клеилось". "Рубин" - о матче с "Ракувом"
Слуцкий подвёл итоги после матча с "Ракувом"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал игру команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува".
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!