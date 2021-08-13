"Рубин" — это клуб с большой историей. Чемпион страны, обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов. В то время работали люди — большие профессионалы. Бердыев, Айбатов, и другие, не ноющие на судейство. И результат был и в России, и в Европе! На фоне качественной работы бригады Карасева на Евро и в матче Суперкубка, наши клубы выглядят тоскливо", — передаёт слова Вилкова "СЭ".
Вчера "Рубин" в ответной игре двухматчевого противостояния с польским "Ракувом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций уступил в дополнительное время со счётом 0:1.
Мяч на 111-ой минуте забил нападающий гостей Владислав Гутковскис. Результативная передача на счету Джанниса Папаниколау. Полузащитник сделал пас из зоны, несколько минут назад оставшейся оголённой. Ранее левый фланг казанцев прикрывал Илья Самошников, однако на 106-ой минуте игрок получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
"Рубин" имел шанс всё исправить в самом конце дополнительного времени. Казанцы получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара. К сожалению для любителей российского футбола, нападающий "Рубина" Сеад Хакшабанович не смог переиграть голкипера поляков.
Вилков - о "Рубине": раньше в клубе работали большие профессионалы, не ноющие на судейство
Российский арбитр, отстранённый от работы в РПЛ, Михаил Вилков поделился мнением о вылете "Рубина" из Лиги конференций после поражения от польского "Ракува".
Фото: РИА Новости
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