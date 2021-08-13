Вилков - о "Рубине": раньше в клубе работали большие профессионалы, не ноющие на судейство

Российский арбитр, отстранённый от работы в РПЛ, Михаил Вилков поделился мнением о вылете "Рубина" из Лиги конференций после поражения от польского "Ракува".







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