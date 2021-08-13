Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брентфорд
22:00
АрсеналНе начат
П1 4.5X 3.6П2 1.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Валенсия
22:00
ХетафеНе начат
П1 2.7X 2.95П2 3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия М
21:30
БаварияНе начат
П1 4.3X 4.4П2 1.72

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
22:00
МонакоНе начат
П1 4.1X 3.6П2 1.93

Вилков - о "Рубине": раньше в клубе работали большие профессионалы, не ноющие на судейство

Российский арбитр, отстранённый от работы в РПЛ, Михаил Вилков поделился мнением о вылете "Рубина" из Лиги конференций после поражения от польского "Ракува".


Фото: РИА Новости
"Рубин" — это клуб с большой историей. Чемпион страны, обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов. В то время работали люди — большие профессионалы. Бердыев, Айбатов, и другие, не ноющие на судейство. И результат был и в России, и в Европе! На фоне качественной работы бригады Карасева на Евро и в матче Суперкубка, наши клубы выглядят тоскливо", — передаёт слова Вилкова "СЭ".

Вчера "Рубин" в ответной игре двухматчевого противостояния с польским "Ракувом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций уступил в дополнительное время со счётом 0:1.

Мяч на 111-ой минуте забил нападающий гостей Владислав Гутковскис. Результативная передача на счету Джанниса Папаниколау. Полузащитник сделал пас из зоны, несколько минут назад оставшейся оголённой. Ранее левый фланг казанцев прикрывал Илья Самошников, однако на 106-ой минуте игрок получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

"Рубин" имел шанс всё исправить в самом конце дополнительного времени. Казанцы получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара. К сожалению для любителей российского футбола, нападающий "Рубина" Сеад Хакшабанович не смог переиграть голкипера поляков.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рубин Ракув Вилков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Наш футбол неконкурентоспособен. Обсуждение вылета "Рубина" и "Сочи" вслед за "Спартаком" из евротурниров (видео)
Официально: Педро Роша перешёл в "Атлетико Паранаэнсе" 4
"Рубин" исключил из заявки Джордже Деспотовича 6
Кирьяков о вылете "Рубина" и "Сочи" из Лиги конференций: наши клубы неконкурентоспособны даже на среднем для Европы уровне 6 эксклюзив
Сергей Лавров: готовятся заявки нескольких городов на проведение ОИ-2036, среди них Питер и Казань 1
Пресс-службу "Спартака" возглавил Дмитрий Зеленов 7
Вилков - о "Рубине": раньше в клубе работали большие профессионалы, не ноющие на судейство 8
Утреннее испытание для "Торпедо", сложные выезды "Велеса" и "Факела". Анонс 6-го тура ФНЛ
Клаудиньо ответил на вопрос, какие цели он ставит перед собой в "Зените" 3
Клаудиньо: знаю, что огромный след в истории "Зенита" оставил Халк 3
Матч "Ростов" - ЦСКА пройдет без зрителей
"Приходи на футбол с мамой!" "Рубин" подготовил акцию после резкого высказывания Деспотовича в адрес болельщика 12
Соболев прокомментировал продление контракта со "Спартаком" 7
Источник: Джикия продлил соглашение со "Спартаком" 4
"Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым 1
Лига конференций – тоже не наш турнир. «Сочи» выбыл из еврокубков вслед за «Рубином» из-за отмены правила гостевого гола 10
Официально: "Зенит" подписал пятилетний контракт с олимпийским чемпионом Клаудиньо 16
Президент "Урала": смена тренера произошла по инициативе Матвеева. Не собирались его менять
Лукаку прокомментировал свое возвращение в "Челси" 2
Радимов: "Зенит" выглядит фаворитом в матче с "Локомотивом" 2
Геркус: тупые эти новые правила с отменой выездного гола 4
Месси высказался о перспективах "Барселоны" в новом сезоне
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 12
Губерниев - о российском футболе: мы завязли еще больше! Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне 27
"Атлетико" готов заплатить 60 млн евро за одноклубника Кокорина 2
Месси: моя позиция на поле? Понятия не имею, это проблема Почеттино
Макаров рассказал, как проходит его адаптация в "Динамо" 1
Федотов: в таком объеме, в котором нужно было тренировать пенальти, "Сочи" этого не делал 2
Юсупов не пожал руку наставнику "Сочи" Федотову после замены в матче с "Партизаном" 5
Клубы РПЛ выиграли 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне, обе победы - у "Сочи" 3
Все новости
-