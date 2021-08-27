— Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу, — цитирует Смолова ТАСС.
"Локомотив" на групповом этапе Лиги Европы сыграет против "Марселя", "Лацио" и "Галатасарая".
31-летний Смолов — лучший бомбардир чемпионата России после шести туров. Федор забил шесть голов. Прямо сейчас нападающий находится в расположении сборной России, которой предстоит провести три игры отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Кирьяков: Смолов сыграл средне, а от "Динамо" ожидал большего
Смолов прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!