— Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу.
Есть ли у "Спартака" шансы? Конечно! Я думаю, "Спартак" выйдет из группы Лиги Европы, — цитирует функционера "СЭ".
Напомним, на групповом этапе турнира красно-белые сыграют против польской "Легии", итальянского "Наполи" и английского "Лестера".
Газизов был генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. После этого функционер вернулся в "Уфу", в которой работал на аналогичной должности до перехода в московский клуб. Так же Газизов подал в суд на "Спартак", пытаясь добиться выплату полного выходного пособия в размере 400 миллионов рублей. В итоге, суд встал на сторону Газизова.
Газизов: думаю, "Спартак" выйдет из группы Лиги Европы
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о жеребьевке группового этапа Лиги Европы для "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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