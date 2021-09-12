По сведениям, 32-летний футболист получил рецидив травмы в расположении сборной Польши, поэтому пропустил матч 7-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:0).
Встреча "Локомотив" — "Марсель" состоится 16 сентября. Начало: 19:45 мск.
В нынешнем сезоне Рыбус cыграл в семи матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста истекает в 2022 году.
Источник: Metaratings.
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Источник: Рыбус может пропустить матч с "Марселем"
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус рискует пропустить встречу 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Марселя".
Фото: ФК "Локомотив"
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