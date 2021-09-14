Тренер "Легии": мы не показывали футболистам камбек против "Спартака" 10-летней давности

— Включали ли игрокам "Легии" матч 10-летней давности для мотивации?
Нет, не показывали, но футболисты прекрасно знают об этих матчах, и болельщики их помнят. Тогда "Легия" проявила себя очень хорошо. Команде удалось в Москве отыграться со счета 0:2 и победить, — передает слова специалиста на пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info Андрей Бабич.
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