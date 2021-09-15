По информации источника, Витория заряжал команду эмоциями на матч с "Легией". Указывается, что тренер поговорил с футболистами на повышенных тонах, но при этом общение прошло без негатива. Витория пытался придать игрокам позитивные эмоции перед первым матчем в Лиге Европы.
Отметим, что игра первого тура группового раунда Лиги Европы "Спартак" - "Легия" пройдет сегодня, 15 сентября. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.
Источник: Телеграм-канал "Спартак КБ Телега"
Айртон: игроки "Спартака" доверяют Витории
Источник: Витория экспрессивно пообщался с игроками "Спартака" перед матчем с "Легией"
Руй Витория экспрессивно пообщался с футболистами "Спартака" после вчерашней открытой тренировки "красно-белых".
Фото: "Спартак"