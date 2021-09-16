- Больно смотреть на то, что происходит в клубе. "Спартак" имеют по полной программе и никто ничего с этим не хочет делать. Показывают Федуна по экрану - он сидит крестится. Поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров, - передает слова Кавазашвили Sport24.
В матче стартового тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" уступил на своем поле варшавской "Легии" со счетом 0:1. Красно-белые имели огромное преимущество по ударам - 23 (3 в створ) против 7 (2 в створ) - но не смогли воплотить его в забитые голы. Победный мяч "Легии" забил на 90+1 минуте нападающий Лирим Кастрати. Перед началом игры владелец "Спартака" Леонид Федун перекрестился, сидя в своей ложе - кадры с этим эпизодом попали в телетрансляцию матча.
Федун - о матче с "Легией": должны смыть позор десятилетней давности
Кавазашвили - о Федуне: надо не креститься, а клубом управлять по-человечески
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал мнение об обстановке в клубе после поражения от польской "Легии" (0:1) в матче Лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"