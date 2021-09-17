Баринов отметил характер, проявленный игроками "Локомотива". Напомним, что в матче с "Марселем" "Локо" с 58-й минуты играл вдесятером после удаления Наира Тикнизяна. Москвичи сумели сравнять счет в меньшинстве на 89-й минуте встречи.
"Это очко в плюс, а не три в минус. Ничья, можно сказать, равна победе. Вылезли из могилы. Уже гол им был забит, красная карточка дана, но они всё равно стали землю сбрасывать и выбрались. Парень, который забил гол, замечательно ударил. Вообще вратарь мог бы взять, но они поверили уже, что выиграли. Последние пять минут был такой навал, но отбились, молодцы", - сказал Баринов.
Источник: Матч ТВ
Валерий Баринов: в матче с "Марселем" "Локомотив" вылез из могилы
Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал результат матча с "Марселем" в первом туре групповой стадии Лиги Европы (1:1).
Фото: РИА Новости