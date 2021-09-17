Сафонов отметил, что "Локомотиву" повезло свести к ничьей матч с "Марселем". При этом он признал, что "Локо" лучше выступил в еврокубках по сравнению с остальными командами РПЛ.
"Я всегда в Европе болею за российские клубы, но сейчас, по моему мнению, "Локомотив" "отскочил" в матче с "Марселем". Это может кому-то понравиться, кому-то нет. Согласен, что "железнодорожники" выступили лучше, чем остальные представители РПЛ, тут статистику никто не отменяет", - сказал Сафонов.
Отметим, что следующий матч в Лиге Европы "Локомотив" проведет 30 сентября. Команда Марко Николича сыграет с "Лацио" в гостях.
Источник: Матч ТВ
Бышовец - о ничьей "Локомотива" и "Марселя": порой невозможное возможно
Алексей Сафонов: по моему мнению, "Локомотив" "отскочил" в матче с "Марселем"
Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением о матче первого тура группового раунда Лиги Европы "Локомотив" - "Марсель" (1:1).
Фото: РИА Новости