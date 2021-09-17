Смородская отметила, что "Локомотив" ждет непростой матч. Она также привела "железнодорожникам" в пример выступление "Зенита" в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).
"Будет очень тяжелая встреча. Поэтому надо тщательно готовиться, чтобы всё сложилось хорошо. Вот тот же "Зенит" достойно смотрелся в Лиге чемпионов против "Челси", пусть и уступил, пропустив мяч в концовке встречи", - сказала Смородская.
Напомним, что накануне "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" на своем поле в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы (1:1).
Встреча второго тура группового этапа Лиги Европы "Лацио" - "Локомотив" пройдет 30 сентября.
Источник: Матч ТВ
Дмитрий Баринов прокомментировал результат матча с "Марселем"
Смородская поделилась ожиданиями от матча "Локомотива" с "Лацио"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча команды с "Лацио" во втором туре групповой стадии Лиги Европы.
Фото: ТАСС