- На данный момент шансов нет. Вчера видел игру итальянцев. Единственное, что может сыграть для "Спартака" в плюс - это то, что у "Наполи" тяжелый график, может, кого-то приберегут, не поставят, - передает слова Мостового "РБ Спорт".
В матче 5 тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил на выезде "Сампдорию" со счетом 4:0. 30 сентября "Спартак" сыграет с неаполитанцами на выезде в рамках второго тура Лиги Европы. В первом туре красно-белые уступили на своем поле польской "Легии" со счетом 0:1, "Наполи" сыграл выездную ничью 2:2 с английским "Лестером".
Мостовой: на данный момент у "Спартака" против "Наполи" шансов нет
Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой высказался о шансах красно-белых в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи".
Фото: AFP